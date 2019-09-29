В Італії над улюбленим місцем туристів нависла небезпека: почалася евакуація

В Італії над найвищим гірським ланцюгом у Західній Європі – Монблан – повисла смертельна небезпека. Влада закрила дороги і наказала евакуювати людей з будинків.

Як передає CNN, з'явилися відомості про можливе руйнування частини льодовика у будь-який момент. Дані підтвердили експерти регіонального уряду Валле-д'Аоста і Фонду "Безпечна гора".

Так, 250 тисяч кубічних метрів льоду можуть відірватися від льодовика Планпіньє на горі Гранд-Жорас.

Гірський ланцюг Монблан

Час обвалення визначити неможливо. Вченим лише вдалося встановити, що льодовик переміщався зі швидкістю від 50 до 60 сантиметрів на день.

Монблан – найвища гірська ланцюг Західної Європи. Він користується популярністю у туристів, альпіністів і лижників.

Гірський ланцюг Монблан

Згідно з останніми оцінками, площа поверхні вершин зменшилася з 609 квадратних кілометрів 1989 року до 368 квадратних кілометрів сьогодні – тобто на 40%, пише La Repubblica.

За цей же період кількість льодовиків скоротилася з 1 381 до 903.

Гірський ланцюг Монблан La Repubblica

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Італії сталося виверження вулкана Стромболі, розташованого на острові в Тірренському морі на півдні країни.

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