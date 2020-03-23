Українці, які виявилися заблокованими в Індонезії через пандемію коронавірусу, звернулися з новим проханням про допомогу.

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Про ситуацію, що склалася, в ефірі каналу "112 Україна" розповіла Рада Радмилевич, яка перебуває в Індонезії разом зі співвітчизниками (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Нам скасували всі вильоти зворотні. Ми ізольовані, ми не можемо тут залишатися, тому що тут є візові складнощі, і ми не можемо полетіти. Найближчий хаб, який пропонує держава для нас – це Стамбул, який розташований фактично на тій же відстані, що і Київ", – розповіла вона.

Українці звернулися за допомогою з Індонезії

До Туреччини полетіти можливості у туристів немає – Стамбул уже закрив авіасполучення.

"На поточний момент за інформацією від Міністерства закордонних справ, вони ведуть переговори про те, щоб створити хаб у Досі, але до Дохи у нас теж поки немає можливості дістатися, бо авіалінії закрили повідомлення", – пояснила Радмилевич, додавши, що зараз в країну вже прибув український консул і намагається допомогти туристам.

Українка додала, що у більшості вже закінчуються гроші, і починають поширюватися панічні настрої, а в Індонезії халатно ставляться до дотримання карантину, тому українські туристи опинилися в групі ризику, оскільки можуть просто не отримати необхідної медичної допомоги в разі хвороби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше група туристів звернулася до президента Володимира Зеленського. з проханням створити "реальний і доступний" маршрут евакуації.

Джерело в Офісі президента повідомило OBOZREVATEL, що з 20 березня Індонезія ухвалила рішення про незастосування положення про сплату за оверстей до іноземців, у тому числі до громадян України.

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