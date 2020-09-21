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В Єгипті розкопали десятки незайманих саркофагів, яким більше 2500 років

Борис Бондар
Борис Бондар
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В Єгипті розкопали стародавні саркофаги

У цілому 27 саркофагів, похованих більше 2500 років тому, були виявлені археологами в стародавньому єгипетському некрополі.

Про це повідомило BBC. Експерти заявили, що це відкриття стало одним із найбільших у своєму роді.

Саркофаги були знайдені в нещодавно відкритому колодязі на священному місці в Саккарі, на півдні від столиці Каїра.

На початку цього місяця знайшли 13 гробниць, але, за словами офіційних осіб, незабаром виявили ще 14 поховань.

"Початкові дослідження показують, що ці гробниці повністю закриті і не відкривалися відтоді, як були поховані", – йдеться у заяві міністерства старожитностей Єгипту.

Там також уточнили, що міністр Халед аль-Анані спочатку відклав оголошення про знахідку доти, поки не зміг сам відвідати це місце, де подякував персоналу за роботу в складних умовах на глибині 11 метрів.

На цьому місці тривають розкопки, оскільки експерти намагаються встановити більш детальну інформацію про походження гробниць.

У міністерстві пообіцяли розкрити "більше секретів" на пресконференції найближчими днями.

Інші артефакти, виявлені навколо дерев'яних домовин, також виявилися добре обробленими і барвисто прикрашеними.

Спочатку археологи виявили 13 гробниць.
Роботи проводили на глибині 11 метрів.
Поруч із гробницями виявили інші артефакти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, археологічна місія Міністерства старожитностей виявила на півночі Єгипту саркофаг із мумією. Останки перебувають у дуже поганому стані, оскільки їм може бути не менше чотирьох тисяч років.

Єгипеттуризм
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