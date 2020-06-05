Українцям дозволять відпочивати в Греції: Кулеба назвав умову і терміни

Українці вже з 1 червня зможуть відправитися відпочивати в Грецію за умови стабільної епідеміологічної ситуації в двох країнах.
Про це повідомила пресслужба українського МЗС після телефонної розмови глави відомства Дмитра Кулеби з міністром закордонних справ Греції Нікасом Дендіасом.
Українці зможуть із липня відпочивати в Греції. Ілюстрація
ejin.ru
Глави зовнішньополітичних відомств двох країн також обмінялися досвідом щодо протидії поширенню COVID-19 і подолання наслідків пандемії.
Також представник Афін запросив Кулебу відвідати країну з робочим візитом і запевнив, що Греція незмінно підтримує євроінтеграційні прагнення України.
Глави МЗС України Дмитро Кулеба та Греції Нікас Дендіас
mfa.gov.ua
Як писав OBOZREVATEL, Туреччина також має намір поступово відновити авіасполучення з 40 країнами. Є попередні домовленості, зокрема і з Україною.
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