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Українцям дозволять відпочивати в Греції: Кулеба назвав умову і терміни

1.8т
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Українці вже з 1 червня зможуть відправитися відпочивати в Грецію за умови стабільної епідеміологічної ситуації в двох країнах.

Про це повідомила пресслужба українського МЗС після телефонної розмови глави відомства Дмитра Кулеби з міністром закордонних справ Греції Нікасом Дендіасом.

Українці зможуть із липня відпочивати в Греції. Ілюстрація

Українці зможуть із липня відпочивати в Греції. Ілюстрація

ejin.ru

Глави зовнішньополітичних відомств двох країн також обмінялися досвідом щодо протидії поширенню COVID-19 і подолання наслідків пандемії.

Також представник Афін запросив Кулебу відвідати країну з робочим візитом і запевнив, що Греція незмінно підтримує євроінтеграційні прагнення України.

Глави МЗС України Дмитро Кулеба та Греції Нікас Дендіас

Глави МЗС України Дмитро Кулеба та Греції Нікас Дендіас

mfa.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, Туреччина також має намір поступово відновити авіасполучення з 40 країнами. Є попередні домовленості, зокрема і з Україною.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
авіаперельоти
Місце
Греція
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