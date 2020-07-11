Українці, які 11 липня зібралися полетіти в Хорватію, змушені затриматися в аеропорту "Бориспіль" до вечора, щоб зробити ПЛР-тести на коронавірус вартістю 2100 гривень.

Про це повідомила авіакомпанія Windrose у Facebook. Рейс у Пулу був відкладений до 21:00 для виконання вимог влади Хорватії.

Українців через політ до Хорватії в аеропорту зобов'язали робити дорогі тести на COVID-19

"Одразу ж після отримання інформації про рішення уряду Хорватії стосовно необхідності обов'язкового ПЛР-тестування на COVID-19 для пасажирів, що в'їжджають до Хорватії, авіакомпанія звернулася по відповідну допомогу до посольства України у Хорватії.

За фактом отримання відповіді, в якій зазначається, що всі без винятку пасажири, включаючи немовлят та дітей, повинні пройти тест на ПЛР, авіакомпанією було відтерміновано виліт рейсу 7W771 до 21:00 для забезпечення виконання висунутих вимог", – йдеться у заяві.

Пасажири можуть пройти ПЛР-тест у лабораторії в МА "Бориспіль" у терміналі D, що працює цілодобово. Результат надаватиметься протягом 6 годин, а вартість тесту складе 2100 гривень.

Українців через політ до Хорватії в аеропорту зобов'язали робити дорогі тести на COVID-19

Як писав OBOZREVATEL, Хорватія змінила правила в'їзду для України і зажадала 14-денної ізоляції або ж доказів у вигляді негативного ПЛР-тесту, зробленого максимум за 48 годин до прильоту.