Головна Новини
21 березня • оновлено в 20:23
МоваЯзык
Головна Блоги
Турция Туреччина Египет Єгипет Кипр Кіпр Хорватия Хорватія Болгария Болгарія Греция Греція Черногория Чорногорія Италия Італія Франция Франція Испания Іспанія Польша Польща

/ Travel

Українці, які застрягли в Індонезії, попросили про допомогу: у Зеленського пояснили проблему

7.1т
Читати матеріал російською

Більше тисячі українців, які застрягли в Індонезії, попросили владу створити "реальний і доступний" маршрут евакуації.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Українці записали відео, в якому розповіли, що не можуть самостійно повернутися. "Після заклику президента повернутися додому за дві доби і без того розкуплені заздалегідь квитки з Індонезії піднялися в ціні до 5 тисяч доларів. Україна закрила авіасполучення, в Індонезії застрягло понад 1000 осіб. Нам скасували зворотні рейси з компенсацією 25% вартості квитка. Найближчі дати поновлення, на які орієнтують авіалінії – літо", – пояснила в Facebook Рада Радмілевич.

За її словами, залишатися в Індонезії українцям також занадто дорого. "В Індонезії є таке поняття як оверстей – кожен день після закінчення терміну дії візового штампа по прильоту або візи. Сума штрафу за один день оверстея на одну людину – 70 доларів в день", – розповіла українка.

У той же час джерело в Офісі президента повідомили OBOZREVATEL, що з 20 березня Індонезія прийняла рішення про незастосування цього положення до іноземців, в тому числі до громадян України.

Тому всіх іноземців запрошують в міграційні центри для врегулювання ситуації.

"З метою недопущення бюрократичної тяганини і надання практичної допомоги нашим співвітчизникам сьогодні на Балі відбув український консул. Консули шукають інші варіанти", – розповіли в ОП.

Відзначається, що аналогічні проблеми були раніше в столиці Польщі Варшаві, але це питання влада вже вирішила.

Україна працює над поверненням громадян з інших країн

Україна працює над поверненням громадян з інших країн

В Офісі президента зазначили, що проблема поки що полягає в німецькій стороні через наявність у людей посвідки на проживання і дітей з німецькими документами. Ці питання зараз вирішуються.

Українці, які застрягли в Індонезії, попросили про допомогу: у Зеленського відповіли

Як писав OBOZREVATEL, раніше Зеленський повідомив, що за кілька днів було евакуйовано з інших країн більше 50 тисяч українців. Також він поділився обнадійливими новинами про боротьбу з інфекцією.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Індонезія
Тег
Офіс президента
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
14
15
Смішно
1
Цікаво
5
Сумно
10
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Cachko Elena
Cachko Elena
А че они в индонезии забыли ? а ? лукашенко никого не вывозит и правильно делает...пусть там сидят ...тепло,хорошо,обезьян кормят...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Мир Миру
Мир Миру
Чому не проводиться попередня обов"язкова ізоляція і тестування на коронавірус всіх, хто повертається в Україну?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Travel

Пошук авіаквитків

Новини подорожей

Топпублікації

Топблоги