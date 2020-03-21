Українці, які застрягли в Індонезії, попросили про допомогу: у Зеленського пояснили проблему

Більше тисячі українців, які застрягли в Індонезії, попросили владу створити "реальний і доступний" маршрут евакуації.

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Українці записали відео, в якому розповіли, що не можуть самостійно повернутися. "Після заклику президента повернутися додому за дві доби і без того розкуплені заздалегідь квитки з Індонезії піднялися в ціні до 5 тисяч доларів. Україна закрила авіасполучення, в Індонезії застрягло понад 1000 осіб. Нам скасували зворотні рейси з компенсацією 25% вартості квитка. Найближчі дати поновлення, на які орієнтують авіалінії – літо", – пояснила в Facebook Рада Радмілевич.

За її словами, залишатися в Індонезії українцям також занадто дорого. "В Індонезії є таке поняття як оверстей – кожен день після закінчення терміну дії візового штампа по прильоту або візи. Сума штрафу за один день оверстея на одну людину – 70 доларів в день", – розповіла українка.

У той же час джерело в Офісі президента повідомили OBOZREVATEL, що з 20 березня Індонезія прийняла рішення про незастосування цього положення до іноземців, в тому числі до громадян України.

Тому всіх іноземців запрошують в міграційні центри для врегулювання ситуації.

"З метою недопущення бюрократичної тяганини і надання практичної допомоги нашим співвітчизникам сьогодні на Балі відбув український консул. Консули шукають інші варіанти", – розповіли в ОП.

Відзначається, що аналогічні проблеми були раніше в столиці Польщі Варшаві, але це питання влада вже вирішила.

Україна працює над поверненням громадян з інших країн

В Офісі президента зазначили, що проблема поки що полягає в німецькій стороні через наявність у людей посвідки на проживання і дітей з німецькими документами. Ці питання зараз вирішуються.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Зеленський повідомив, що за кілька днів було евакуйовано з інших країн більше 50 тисяч українців. Також він поділився обнадійливими новинами про боротьбу з інфекцією.

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