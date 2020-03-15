Українських туристів в Єгипті закрили на карантин через підозру на коронавірус

Українських туристів, які відпочивали в двох готелях на курортах Шарм-ель-Шейх і Хургада (Єгипет) з підозрою на коронавірус відправили на карантин.

Про це повідомляє в Facebook прес-служба Міністерства інфраструктури України.

"Українські туристи в Єгипті, які відпочивали на курортах Єгипту Шарм-ель-Шейх і Хургада в готелі Reef Oasis Beach Resort 5* і Sentido Reef Oasis Senses Resort 5*, перебуватимуть на карантині. Якщо лабораторні тести після закінчення карантину не виявлять випадків захворювання COVID-19 або підозр на зараження ним, наші туристи зможуть повернутися додому", – сказано в повідомленні.

Як уточнив туристичний оператор JoinUp, який організував поїздки, на час карантину українці будуть залишатися в своїх готелях.

"Ми просимо відпочивальників зберігати спокій. Будь ласка, залишайтеся на зв'язку з турагентами для отримання від них актуальної інформації щодо зворотних рейсів, і з представниками МЗС", – додали в міністерстві.

Інші українські туристи, які перебувають у Єгипті, які повинні були повертатися 14-15 березня, згідно з інформацією туристичної компанії, будуть повернуті в Україну рейсами на наступному тижні.

Туристам, які повинні повертатися в Україну після 16 березня, інформацію нададуть додатково.

"Кожному відпочивальнику за рахунок туроператора буде надано перебування і харчування у тих же готелях або у альтернативних подібного класу зірковості", – додав туроператор.

Фото Олексія Гончарова

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в.о. директора центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін заявив, що 14 березня в Україні було зафіксовано 15 підозр захворювання коронавірусом.

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