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19 травня • оновлено в 20:40
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Криклій назвав першу країну, з якою Україна відновить авіасполучення

  • Україна веде консультації з низкою країн ЄС про відновлення авіасполучення

  • З кожною країною розробляються дзеркальні карантинні заходи

  • З Грузією авіасполучення відновлять 1 липня

7.2т
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Міністерство інфраструктури України проводить консультації з рядом країн Євросоюзу про відновлення авіасполучення між країнами.

З Грузією домовленість вже досягнута – авіасполучення з цією країною буде відновлено з 1 липня. Про це в ефірі ObozTV розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

"Міжнародні авіаперевезення у нас заплановані на третьому етапі відновлення роботи транспорту. По кожній окремій країні ми відпрацьовуємо рішення з урахуванням того, коли вони готові відкривати, щоб у нас були дзеркальні заходи безпеки по роботі з пасажирами, які відлітають і прилітають", – пояснив чиновник.

Він повідомив, що з кількома країнами домовленості практично досягнуті. "Фінальні дати повинні узгодити".

У той же час міністр відмовився називати конкретні країни, з якими ведуться переговори, уточнивши лише, що мова про країни Євросоюзу. "Спочатку ми повинні отримати офіційне підтвердження", – зауважив він.

Україна відновлює авіасполучення з Європою: міністр озвучив плани

Україна відновлює авіасполучення з Європою: міністр озвучив плани

Як писав OBOZREVATEL, 18 травня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що відновлення міжнародного авіасполучення прогнозується в червні. "Але потрібно, щоб відновилося сполучення з тими країнами, куди летіти. Необхідно розуміти, які країни також відновлять авіасполучення", – уточнив прем'єр.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Карантин в Україні Пряма трансляція Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Підсумки
Особа
Владислав Криклій
Місце
Україна
Тег
Європейський Союз
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