Україна ухвалила рішення щодо авіасполучення з Великобританією через коронавірус-"мутант"
Кабінет міністрів України вирішив не закривати авіасполучення з Великобританією через виявлення в країні нового штаму коронавірусу.
Про це повідомив в Telegram міністр інфраструктури Владислав Криклій. Він зазначив, що кількість пасажирів обмежує візовий режим між Україною та Великою Британією.
За словами міністра, зараз рейси виконуються переважно для повернення українців з навчання з-за кордону додому на різдвяні канікули
"Будемо вести моніторинг ситуації з COVID-19 в Великобританії і в разі необхідності змінимо це рішення", – написав Криклій.
Як повідомила прес-служба міністерства закордонних справ України, відомство уважно відстежує ситуацію з виявленням в Великобританії нового штаму коронавірусної хвороби. Рішення про подальші дії будуть ухвалюватисю після аналізу ситуації і консультацій з іноземними партнерами.
Також в повідомленні зазначено, що зарубіжні дипломатичні установи України знаходяться в тісному контакті з урядами іноземних держав, які ухвалили рішення щодо тимчасовоъ заборони авіарейсів з Великобританії.
МЗС порадило громадянам України утриматися від поїздок до Лондона і південно-східної Англії. Також українцям, які вже знаходяться в районах Великобританії, найбільше уражених коронавірусом, рекомендується бути обережними, дотримуватись вимог місцевих органів влади.
Раніше про рішення припинити приймати рейси з Великобританії через новоий штам коронавірусу оголосили Німеччина, Італія, Франція, Нідерланди, Іспанія, Португалія, Канада, Словаччина, Ізраїль.
Заборону на поїздки до Великобританії влади багатьох держав ввели 20 і 21 грудня, вона буде діяти щонайменше до кінця цього року.
У Данії, Італії та Нідерландах вже зафіксували новий штам коронавірусу з Великобританії на своїх територіях.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
у Британії минулого тижня заявили про новий тип коронавірусу Sars-Cov-2, який може бути на 70% більш заразним. "Мутант" B.1.1.7 здатний поставити розробку вакцини проти COVID-19 під загрозу.
Через небезпеку поширення Лондон і південно-східний регіон можуть "ізолювати" від іншої частини країни. Людям готуються заборонити будь-які пересування за межі регіону.