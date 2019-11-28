Україна отримала безвіз зі ще однією країною: умови в'їзду

Україна підписала угоду з Маршалловими островами про спрощення візового режиму.

Про це повідомляє пресслужба посольства України в США. "Відтепер українцям достатньо мати дійсний український закордонний паспорт, щоб абсолютно вільно, без віз протягом 180 днів (за умови, якщо одне перебування не перевищуватиме 90 днів поспіль) з часу в'їзду перебувати на території Маршаллових островів", – відзвітували дипломати.

Зазначається, що угода набуде чинності після виконання сторонами внутрішньодержавних процедур.

Маршаллові острови Ілюстрація

Відповідний документ був підписаний тимчасовим повіреним у справах України в США Андрієм Ваневським і послом Маршаллових островів у США Джеральдом Закіосом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні поточного року Північна Македонія ухвалила проєкт закону про ратифікацію безвізового режиму з Україною.

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