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29 листопада • оновлено в 11:39
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/ Журнал

Україна отримала безвіз зі ще однією країною: умови в'їзду

5.8т
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Україна підписала угоду з Маршалловими островами про спрощення візового режиму.

Про це повідомляє пресслужба посольства України в США. "Відтепер українцям достатньо мати дійсний український закордонний паспорт, щоб абсолютно вільно, без віз протягом 180 днів (за умови, якщо одне перебування не перевищуватиме 90 днів поспіль) з часу в'їзду перебувати на території Маршаллових островів", – відзвітували дипломати.

Зазначається, що угода набуде чинності після виконання сторонами внутрішньодержавних процедур.

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Маршаллові острови

Маршаллові острови

Ілюстрація

Відповідний документ був підписаний тимчасовим повіреним у справах України в США Андрієм Ваневським і послом Маршаллових островів у США Джеральдом Закіосом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні поточного року Північна Македонія ухвалила проєкт закону про ратифікацію безвізового режиму з Україною.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Безвізовий режим з ЄС
Місце
Україна
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Маймунов Арсен
Маймунов Арсен
За 180 дней нормуль бабла на унитазах можно намыть, подумал мыколка)))
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
что, еще не все уехали? свет в аэропорту не забудьте выключить...
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
ну нардепы то запросто смогут съездить отдохнуть, а вот остальные украинцы вряд ли, потому как Маршалловы острова вовсе не Европа! все же скакали в Европу? вот и скачите дальше.
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