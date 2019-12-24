Україна отримала безвіз ще з двома країнами

Кабінет Міністрів України затвердив угоди з урядами Колумбії та Еквадору щодо взаємного скасування візових вимог для пред'явників звичайних паспортів та інших проїзних документів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.

"Безвізовий режим з Колумбією та Еквадором. Щойно затвердили міжнародні угоди з урядами двох країн про взаємне скасування візових вимог. Українці зможуть подорожувати без віз на 90 днів упродовж 180 днів", – написав Гончарук.

Україна отримала безвіз із Колумбією та Еквадором Антикор

Нагадаємо, у вересні міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив про підписання угоди з колумбійським колегою Карлосом Холмсом Трухіо про надання безвізу Україні.

Як писав OBOZREVATEL, Україна підписала угоду з Маршалловими островами про спрощення візового режиму.

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