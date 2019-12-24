Головна Новини
24 грудня • оновлено в 13:26
МоваЯзык
Головна Блоги
Турция Туреччина Египет Єгипет Кипр Кіпр Хорватия Хорватія Болгария Болгарія Греция Греція Черногория Чорногорія Италия Італія Франция Франція Испания Іспанія Польша Польща

/ Travel

Україна отримала безвіз ще з двома країнами

1.7т
Читати матеріал російською

Кабінет Міністрів України затвердив угоди з урядами Колумбії та Еквадору щодо взаємного скасування візових вимог для пред'явників звичайних паспортів та інших проїзних документів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.

"Безвізовий режим з Колумбією та Еквадором. Щойно затвердили міжнародні угоди з урядами двох країн про взаємне скасування візових вимог. Українці зможуть подорожувати без віз на 90 днів упродовж 180 днів", – написав Гончарук.

Україна отримала безвіз із Колумбією та Еквадором

Україна отримала безвіз із Колумбією та Еквадором

Антикор

Новини
Україна може підписати новий безвіз з ЄС – Гончарук

Нагадаємо, у вересні міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив про підписання угоди з колумбійським колегою Карлосом Холмсом Трухіо про надання безвізу Україні.

Як писав OBOZREVATEL, Україна підписала угоду з Маршалловими островами про спрощення візового режиму.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Гліб Іванов
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
0
4
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Колорад Ваня
Колорад Ваня
Трепещи, колумбийская мaфия, xoxлы идут !
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Колорад Ваня, ага, весь парашок на халяву перенюхают.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини подорожей

Топпублікації

Топблоги