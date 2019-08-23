Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги
Турция Туреччина Египет Єгипет Кипр Кіпр Хорватия Хорватія Болгария Болгарія Греция Греція Черногория Чорногорія Италия Італія Франция Франція Испания Іспанія Польша Польща

/ Travel

Україна домовилася про безвіз зі ще однією країною

982 Читати матеріал російською

Україна підписала ще одну угоду про безвізовий режим, цього разу – з Лаосом.

Як повідомили в Департаменті консульської служби МЗС України, українці можуть перебувати в азіатській країні до 30 днів.

Реєстрація для отримання такої візи можлива на урядовому сайті Лаосу "eVisa Lao Official Online Visa". Всього ж українці можуть відвідати без візи 126 країн.

Новини
Україна готує масштабний проект із безвізу: Зеленський зробив заяву

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України анонсував спрощення візового режиму з Канадою.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
4
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...