Україна домовилася про безвіз зі ще однією країною

Україна підписала ще одну угоду про безвізовий режим, цього разу – з Лаосом.

Як повідомили в Департаменті консульської служби МЗС України, українці можуть перебувати в азіатській країні до 30 днів.

Реєстрація для отримання такої візи можлива на урядовому сайті Лаосу "eVisa Lao Official Online Visa". Всього ж українці можуть відвідати без візи 126 країн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України анонсував спрощення візового режиму з Канадою.

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