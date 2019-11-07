Україна домовилася про безвіз ще з однією країною: що відомо

Україна 8 листопада підпише угоду про скасування віз з Монголією.

"Громадяни України отримають право в'їжджати і перебувати в Монголії, а також проїжджати транзитом через цю країну без віз терміном на 90 днів протягом 180-ти днів", – передає "Укрінформ".

У посольстві України у Варшаві відзначили, що "укладення цієї угоди дозволить спростити взаємні поїздки громадян України і Монголії і привести їх у відповідність до чинного законодавства обох країн у міграційній сфері".

Ілюстрація. Безвіз антикор

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Північна Македонія прийняла проект закону про ратифікацію безвізового режиму з Україною.

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