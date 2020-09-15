У Туреччині російських туристів, які контактували з хворим на COVID-19, виселили з готелів

Російських туристів виселили з деяких готелів в Туреччині через те, що вони під час переїзду з аеропорту Анталії до місця проживання їхали в автобусі з людиною, у якої пізніше виявили COVID-19.

Про це повідомило російське агентство Новий день. Виселятися довелося туристам, які прилетіли до Анталії з Москви 7 вересня.

Зокрема, виселили туристів, які заселилися в готель Fame Residence Kemer на 14 ночей. 10 вересня їм повідомили, що вони перебували в автобусі з людиною, яка захворіла на коронавірус. Туристів ізолювали в номері і взяли у них тест, який змусили сплатити. ННаступного дня, незважаючи на негативний результат, їх все одно змусили покинути готель.

Видання повідомило, що росіяни готові були жити в ізольованому номері і навіть відмовитися від харчування за системою all inclusive, але керівництво готелю не погодилося на такий варіант.

Туристи в іншому готелі повідомили, що їх залишили, але заборонили покидати номер до моменту від'їзду.

У пресслужбі туроператора Anex Tour заявили, що ситуація курується Міністерством охорони здоров'я Туреччини і вплинути на рішення влади російський туроператор не в силах.

Однак за його даними, туристів не виселяють. Їм в таких випадках пропонують ізолюватися в номері зі збереженням харчування до моменту від'їзду. Якщо ж тест у них негативний, туристи можуть покинути готель достроково за власним бажанням. Питання про компенсації буде вирішуватися з кожним туристом в індивідуальному порядку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі тимчасово окупованого Криму різко виступили проти приїзду гостей з Російської Федерації. Люди побоюються, що це призведе до катастрофічної спалаху коронавірусу.

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