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/Travel

У США трапився масштабний авіаколапс: у чому суть

1.1тЧитати матеріал російською

У США через збої в комп'ютерній системі AeroData в понеділок, 1 квітня, були затримані і перенесені 1798 рейсів.

Про це повідомляє CNN. Відповідне попередження розмістило також у Twitter Федеральне агентство повітряного транспорту (FAA) США.

"Кілька американських авіакомпаній зіткнулися сьогодні вранці з комп'ютерними проблемами. Будь ласка, зв'яжіться безпосередньо з вашою авіакомпанією для отримання інформації про рейси й оновлення", – йдеться в заяві.

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Станом на 18:00 у Федеральному агентстві повітряного транспорту анонсували відновлення всіх рейсів. "Служба повернулася до роботи кілька хвилин тому, і затримки повинні бути мінімальними", – повідомив представник FAA Грег Мартін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярний в Україні лоукост Wizz Air запустив три нові маршрути до Європи з Києва.

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Місце
США
Теги
літакавіабілети
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