У США трапився масштабний авіаколапс: у чому суть

У США через збої в комп'ютерній системі AeroData в понеділок, 1 квітня, були затримані і перенесені 1798 рейсів.

Про це повідомляє CNN. Відповідне попередження розмістило також у Twitter Федеральне агентство повітряного транспорту (FAA) США.

"Кілька американських авіакомпаній зіткнулися сьогодні вранці з комп'ютерними проблемами. Будь ласка, зв'яжіться безпосередньо з вашою авіакомпанією для отримання інформації про рейси й оновлення", – йдеться в заяві.

Зокрема, про технічні проблеми заявили в JetBlue, American Airlines і Southwest Airlines.

Станом на 18:00 у Федеральному агентстві повітряного транспорту анонсували відновлення всіх рейсів. "Служба повернулася до роботи кілька хвилин тому, і затримки повинні бути мінімальними", – повідомив представник FAA Грег Мартін.

#Traveler Alert✈️: Several US #airlines are experiencing computer issues this morning. Please contact your airline directly for flight information and updates. The #FAA does not cancel flights. #FlySmart pic.twitter.com/5x4U3f6ogu