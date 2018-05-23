У Новій Зеландії відкрили готель в формі черевика

У Новій Зеландії відкрили незвичайний готель в формі черевика.
Ідея створити гостьовий будинок у сімейної пари Стіва і Джуді Річардс народилася за келихом вина. Спорудження готелю зайняло у них всього рік, повідомляє The Sun.
"Ми завжди вважали, що якщо щось і робити, то тільки з гумором. По-моєму, це хороший спосіб зблизити людей", - розповіла Джуді Річардс.
tripadvisor.com
Власники стверджують, що місце, де розташований готель, ідеально підходить для пар.
"Ми називаємо його "черевиком любові", - додала Джуді Річардс.
Готель знаходиться в лісовому гаю, в ньому немає телевізора, проте є камін і красивий внутрішный сад зі струмком. Будинок можна орендувати за 205 фунтів за ніч.
Як повідомляв OBOZREVATEL, одеські руфери переночували в найдорожчому номері покинутого готелю.