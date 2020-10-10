Rixos Sharm El Sheikh 5* приймає зірок: відпочинок в Єгипті приноситиме подвійне задоволення

Пандемія коронавірусу внесла свої корективи в туристичну галузь як в Україні, так і в усьому світі. Один із найпопулярніших серед українців напрямків – Єгипет – почав приймати туристів тільки з 1 липня і тільки з наявністю негативного ПЛР-тесту.

Незважаючи на скрутні часи в цій галузі, оператор "Tez Tour Україна" на початку жовтня влаштував наймасштабніший престур, в якому брали участь журналісти топових українських телеканалів і онлайн-видань, а також зірки українського шоу-бізнесу.

Місце зустрічі – п'ятизірковий готель Rixos Sharm El Sheikh, ексклюзивний курорт для дорослих (тільки 16+).

Навіщо був потрібен престур "Tez Tour"

За словами організаторів, такий захід має стати поштовхом та "розбуркати" туристичну галузь в Україні, яка злегка зачаїлася. Крім того, українські зірки на своєму прикладі показують, що відпочинок в Єгипті зараз абсолютно безпечний. Відзначимо, що на сьогодні на півострові Шарм-Ель-Шейх немає жодного хворого на коронавірус.

В умовах падіння потоку туристів через різні карантинні обмеження в інших країнах готелі в Єгипті пропонують усе більше розваг. Мережа Rixos у цьому плані знайшла ідеальне рішення, про яке просто зобов'язані дізнатися українці, яких приваблює морський відпочинок у цій країні.

"Зупинися в одному, насолоджуйся в двох"

Rixos запустив концепцію, згідно з якою туристи можуть отримати подвійне задоволення від перебування в їхніх готелях. Так, вона являє собою вишукане співробітництво між Rixos Sharm El Sheikh і Rixos Premium Seagate.

Усі гості можуть скористатися безкоштовним трансфером, щоб потрапити з одного готелю в інший і отримати гастрономічне задоволення в будь-якому з 16 ресторанів a la carte. На території готелів можна скуштувати страви турецької, бразильської, французької, італійської, азіатської та далекосхідної кухонь.

На окрему увагу заслуговує Rixos Aquaventure Park. Це – справжній водний рай із 23 водними гірками, п'ятьма наземними атракціонами і картингом на території в 20 тис. кв. м.

Усі ці принади закордонного відпочинку готовий надати оператор "Tez Tour".

Зоряні розваги на будь-який смак

Новий сезон у готелі Rixos Sharm El Sheikh, завдяки оператору "Tez Tour", відкривають зірки українського шоубізу.

Так, незабутню мінівідпустку проводить тут українська співачка, переможниця шоу "Хочу V ВІА Гру", колишня солістка попгурту "ВІА Гра" Міша Романова.

Вона поділилася з OBOZREVATEL своїми враженнями від відпочинку в одному з найромантичніших готелів Шарм-Ель-Шейха.

"Я абсолютно щаслива людина, тому що моя робота все більше мені показує красивих місць у світі. Знаю, що відпочинок в Єгипті дуже популярний, але особисто я тут вперше, і мене просто переповнюють емоції від краси і місцевого клімату. Про відпочинок я мріяла цілий рік у зв'язку з пандемією. І те, що відбувається зараз, – просто незабутня казка, в якій ти – персона VIP (сміється Ред.)", – каже Міша Романова.

За її словами, головне, що турбує в цей непростий карантинний період, це безпека.

"Так ось, тут усе ідеально в цьому плані: персонал у масках, антисептики, обробка і прибирання, все дуже строго. Тому зараз я дійсно розслабилася, відпочила і повернуся додому натхненна на всі 100%", – повідомила нам співачка.

Популярна українська Dj, модель, секс-символ і екссолістка групи NikitA Анастасія Кумейко, більш відома, як Dj NANA, також приєдналася до чарівного престуру від "Tez Tour".

Вона зацінили переваги нової пропозиції від Rixos – "Зупинися в одному, насолоджуйся в двох". NANA із задоволенням відвідала аквапарк у Rixos Premium Seagate.