Чекаю втілення цікавого проекту, який не так давно нам обіцяли до 2022 року. Суть його в тому, що в Тихому океані з'явиться перша незалежна плаваюча країна. Вона буде жити поза будь-яких урядових законів і користуватися власною криптовалютою Vayron.

Субсидований засновником PayPal Пітером Тилем проект коштує $50 млн і являє собою пілотну програму. Він створюється в партнерстві з урядом Полінезії і підтримується рухом академіків, філантропів і інвесторів.

Наталі Мецца-Гарсіа, політолог і дослідник проекту "Плавучий острів", говорить:

"Жителі острова будуть вільні від геополітичних коливань і торгових проблем. Одного разу країна зможе прийняти біженців, вимушених покинути домівки через кліматичні зміни. Ми подивимося, як буде працювати перший острів, і в разі позитивного результату побудуємо інші".

У створенні острова беруть участь некомерційні організації Seasteading Institute і Blue Frontiers. Разом з інвест-компанією Тіля вони фінансують проект за допомогою благодійних внесків, зроблених за допомогою власних токенів - Vayron.

Перший острів буде складатися з 11 платформ. При бажанні, кожна з них зможе відшвартуватися від держави і відправитися в самостійне плавання. Частина будівель залишиться нежитловими, тому, з'явиться можливість пропонувати вільні приміщення в оренду компаніям під офіси.

Будинки планується покрити "зеленої покрівлею", на якій будуть рости овочі. При будівництві будуть використовуватися місцевий бамбук, кокосова фібра і зроблені з вторсировини метал і пластик.

Все разом буде являти собою незалежну державу, яка плаває в нейтральних водах. Жити вона буде за власними законами з метою "звільнити суспільство від політиків".

На штучному острові планується побудувати близько 300 будинків, причому, вони будуть оснащені найсучаснішою інфраструктурою – ресторани, магазини, офіси, лікарні, школи.

Одним словом, життя остров'ян-мандрівників буде мало відрізнятися від звичного побуту тих, хто залишиться на Великій землі. Більш того, у них навіть з'явиться можливість займатися землеробством – дахи будинків будуть покриті грунтом, на яких цілком можна розбити "дачну" ділянку.

Острів буде споруджено поруч з Таїті, звідки він вирушить до нейтральних вод.

Жителі плаваючої держави будуть незалежні від урядів будь-яких країн і створять своє законодавство. В даний час над зведенням законів вже ведеться робота. Скоро буде готовий і проект Конституції.

На мою думку, ідеальне місце для добровільного карантину, де всі бажаючі вже через рік зможуть сховатися від усіх майбутніх вірусів!))

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