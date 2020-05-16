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16 травня • оновлено в 17:18
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Після карантину курорти запрацюють по-новому: озвучений прогноз

11.2т
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У популярних туристичних країнах, куди після зняття карантину зможуть поїхати громадяни України, будуть запроваджені жорсткі санітарні правила.

Таке припущення в ефірі ObozTV висловив віце-президент Української асоціації туристичних агентств Максим Дереза. "Маски в аеропорту і в літаку, тепловізори, які будуть фіксувати на відстані температуру людей, дезінфекція приміщень", – сказав він.

За словами експерта, в готелях відстань між столиками, між шезлонгами і іншими подібними об'єктами буде не менше допустимої санітарної норми. "Обов'язкова наявність профільного лікаря, обов'язкова наявність місця в готелі, куди можна буде ізолювати людей, у яких буде виявлено інфекцію", – додав він.

У цьому контексті Дереза підкреслив, що країни будуть готові піти на додаткові витрати з об'єктивних причин. "Коли туризм в країні займає значну частку ВВП, коли в цій галузі задіяні мільйони людей, звісно, країна, нехай і з певними обмеженнями, але буде виходити з кризи і запускати туризм", – сказав він.

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Як писав OBOZREVATEL, в Посольстві Турецької республіки повідомили, що з початку літнього сезону в країні буде запущена програма "Сертифікат здорового туризму". Вона передбачає заходи з безпеки транспортування, проживання та медичного обслуговування туристів.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
сімейний туризм Літній відпочинок Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Підсумки
Особа
Максим Дереза
Місце
Україна
Тег
відпочінок
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