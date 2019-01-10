Зірки приготували кутю в Карпатах: хто там був

На різдвяні свята більшість українських зірок зібралися в курортному Яремче на фестивалі WINTER ROMANTIK FEST 2019. Цього року в готелі Romantik Spa Hotel знаменитості готували кутю за рецептами різних регіонів України.

"У кожному регіоні країни рецепти приготування куті – відрізняються. Більш того – кожна сім'я має свій рецепт! Всі ми різні, але маємо одні традиції, тому що всі ми українці. Безліч людей, які приїжджають до нас на фестиваль, що не готували вдома кутю, а зараз готують, потім розповідають про це друзям. Таким чином наші культурні надбання популяризуються, їх географія зростає ", — розповідає засновник фестивалю Іван Гаврон.

За кутю Центральної України (Наддніпрянщини) відповідала Ольга Сумська. Її кутя, крім традиційних інгредієнтів – меду, маку, родзинок і пшениці, містила ще й сушену вишню і кілька столових ложок сухого білого вина.

Кутя актриси вийшла найбагатшою, смачною і барвистою. "Секрет у тому, щоб використовувати як жовті, так і сині родзинки і для смаку, і для кольору не завадять чорнослив і сушена вишня. Хороші господині мак, родзинки, курагу і вишню завжди завчасно замочують і просушують. А ще – не шкодують меду і горіхів ", - розповідає Ольга.

Кутю за рецептами Карпатського регіону готувала ведуча "Сніданку з 1+1" Людмила Барбір. Вона народилася в Чернівцях і розбирається в місцевих рецептах. Її кутя крім базових інгредієнтів містила багато лісових ягід – суниці, чорниці, ожини та малини. Її кутя вийшла дуже смачною і з характерною кислинкою.

Колега Людмили по "Сніданку з "1+1" Руслан Сєнічкін з Дніпра тому готував кутю за рецептами півдня України. Його кутя традиційно базувалася на пшениці, меду і маку, але містила ще й – мигдаль і шоколад.

Найбільш скромною кутею була різдвяна страва за рецептами Слобожанщини, яку готувала телеведуча Таня Гончарова. Сама зірка з Луганська і добре розбирається в кухні східного регіону. ЇЇ кутя була не на пшениці, а на пшоно і містила тільки мак і горіхи.

Співачка Наталя Бучинська, яка родом з Тернополя, готувала кутю за рецептами Поділля. Її кутя містила багато меду, маку та халви. Зірка розповідає, що найважливішим для куті є красиво перетертий мак. "Перетирати мак потрібно обов'язково в Макогон, - розповідає артистка. Терти з додаванням меду поки не з'явиться молочко".

Кутя з Полісся, яку разом з командою гостей фестивалю готував засновник заходу Іван Гаврон була багата на горіхи – лісові і волоські. "Культура - фундамент нашого суспільстві, якщо ми не будемо розвивати все те, що було забутим, то гріш нам буде ціна. Радянські часи знищили і викреслили з пам'яті українські традиції. І зараз ми багато речей дістаємо з глибоких ящиків пам'яті, докопуємося до фундаментів - старовинні колядки, різновиди ремесла", - говорить Іван Гаврон.

На фестивалі діти взяли участь у встановленні нового рекорду України – на найбільший різдвяний імбирний пряник. Всі гості співали колядки разом з етно-колективами, танцювали аркан і співали з артистами Наталією Бучинської, Тонею Матвієнко і Арсеном Мірзояном.