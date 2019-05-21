Жінка рік збирала на подорож до дня народження, яка обернулася пеклом

Мешканка Британії Карен Девіс рік збирала на поїздку в Лас-Вегас, однак, отруїлася в літаку, через що пробула в лікарні всю відпустку.

Сумну історію вона розповіла таблоїду The Sun.

Відзначається, що жінка ще за рік до свого 40-річчя вирішила збирати гроші і почала планувати політ в Лас-Вегас на ювілей, в результаті, вона взяла квитки на літак British Airways і вирішила відправитися разом зі своєю сестрою.

Карен вегетаріанка, а переліт з Британії в США досить довгий, тому вона заздалегідь подбала про замовлення для себе спеціальної їжі, проте, на борту їй принесли салат, в якому на помідорах було чітко видно цвіль.

Жінка, само собою, не стала їсти зіпсований салат, але поїла основне блюдо, яке виглядало цілим, - потім від працівників авіакомпанії вона дізналася, що спеціальна їжа готується тільки за 48 годин до вильоту.

Коли вона прибула в готель, то відчула нездужання, у неї почалася блювота, але вона звернулася до медиків лише через 30 годин після початку хвороби, і в цілому три дні провела, прикутою до ліжка, не змогла навіть випити шампанського, яке готель поставив в їх номер.

При цьому вся поїздка тривала всього чотири дні, і сестра була змушена постійно бути поруч з родичкою, теж не відпочивши.

"У нас немає фотографій або спогадів про поїздку, яка повинна була стати для нас подорожжю на все життя", - говорить Карен Девіс.

Нагадаємо, раніше молода пара з Британії вирушила у весільну подорож в США, проте, виявила в своєму готелі дуже неприємний сюрприз.

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