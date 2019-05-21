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Жінка рік збирала на подорож до дня народження, яка обернулася пеклом

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Мешканка Британії Карен Девіс рік збирала на поїздку в Лас-Вегас, однак, отруїлася в літаку, через що пробула в лікарні всю відпустку.

Сумну історію вона розповіла таблоїду The Sun.

Відзначається, що жінка ще за рік до свого 40-річчя вирішила збирати гроші і почала планувати політ в Лас-Вегас на ювілей, в результаті, вона взяла квитки на літак British Airways і вирішила відправитися разом зі своєю сестрою.

Жінка рік збирала на подорож до дня народження, яка обернулася пеклом

Карен вегетаріанка, а переліт з Британії в США досить довгий, тому вона заздалегідь подбала про замовлення для себе спеціальної їжі, проте, на борту їй принесли салат, в якому на помідорах було чітко видно цвіль.

Жінка рік збирала на подорож до дня народження, яка обернулася пеклом

Жінка, само собою, не стала їсти зіпсований салат, але поїла основне блюдо, яке виглядало цілим, - потім від працівників авіакомпанії вона дізналася, що спеціальна їжа готується тільки за 48 годин до вильоту.

Коли вона прибула в готель, то відчула нездужання, у неї почалася блювота, але вона звернулася до медиків лише через 30 годин після початку хвороби, і в цілому три дні провела, прикутою до ліжка, не змогла навіть випити шампанського, яке готель поставив в їх номер.

Жінка рік збирала на подорож до дня народження, яка обернулася пеклом

При цьому вся поїздка тривала всього чотири дні, і сестра була змушена постійно бути поруч з родичкою, теж не відпочивши.

"У нас немає фотографій або спогадів про поїздку, яка повинна була стати для нас подорожжю на все життя", - говорить Карен Девіс.

Жінка рік збирала на подорож до дня народження, яка обернулася пеклом

Нагадаємо, раніше молода пара з Британії вирушила у весільну подорож в США, проте, виявила в своєму готелі дуже неприємний сюрприз.

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