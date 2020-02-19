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19 лютого • оновлено в 15:33
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Загорівся під час руху: страшна НП з літаком в Індії потрапила на відео

1.8т
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Двигун літака авіакомпанії GoAir загорівся прямо перед злетом. Інцидент трапився в аеропорту міста Ахмедабад із лайнером, який прямував у Бангалор на півдні країни.

Припускається, що в двигун потрапив птах. Про це повідомляє Independent.

Страшна НП з літаком в Індії потрапила на відео

Скриншот із відео

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За даними представників перевізника, займання спричинив сторонній об'єкт, що потрапив у двигун. Вогонь вдалося оперативно загасити. Всіх пасажирів і членів екіпажу евакуювали, потерпілих немає.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у мережі з'явилося відео посадки двоповерхового та найбільшого пасажирського літака в світі під час шторму. Через сильний вітер судно спершу "підвисало" в повітрі, а потім акуратно приземлилося.

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Автор
Марія Дідик
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