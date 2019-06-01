Які гроші краще не брати в подорож по Європі

На цьому тижні пустили в оборот нові купюри по 100 і 200 євро, і їх можуть не прийняти в деяких обмінних пунктах і закладах.

Про це попереджає The Guardian.

Відзначається, що нові купюри виготовляються з кращими технологіями безпеки, мають голограму, яка при прямому освітленні стає яскравою, а також поліпшені показники стійкості до зношування.

Вони такого ж розміру, як і купюра в 50 євро, та виробляються з такого ж матеріалу.

Belga via Zuma Press/Rex/Shutterstock

Оновлені купюри можуть відмовитися приймати в малих закладах по Європі і в обмінних пунктах при спробі отримати іншу валюту, - в окремих випадках можуть попросити заплатити більшу комісію.

Також варто пам'ятати, що купюри номіналом в 200 євро і зовсім не беруть в 40% закладів Європи, оскільки їх часто підробляють.

Раніше вже заборонили купюри в 500 євро, так як їх найчастіше використовували злочинці.

Так, при поїздці в Європу кращого за все мати на руках купюри невеликого номіналу, до 100 євро, або ж банківську карту.

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