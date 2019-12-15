Як заощадити в подорожі: туристи розкрили несподівані лайфхаки

Туристи перерахували способи подорожувати в літаку з ручною поклажею і уникнути переплати за провезення багажу.

Так, деякі мандрівники зазначили, що використовують жилети з безліччю кишень, пише "Lenta".

Один з туристів пояснив, що користується спеціальним жилетом з безліччю кишень, в які він перед реєстрацією на рейс і передпольотного огляду складає електроніку і важкі речі з валізи. Таким чином, в процесі зважування його багаж виявляється набагато легшим.

"Як тільки я проходжу всі процедури, то відразу упаковую все назад в сумку", - написав він.

Ще один користувач заявив, що для економії користувався упаковкою зі спеціальним механізмом, яка видавлює зайве повітря.

"Вона не тільки дозволяє займати менше місця, але і захищає одяг, наприклад, від води", - сказав він.

Як рані писав OBOZREVATEL, існують вигідні дні для бронювання авіаквитків і номерів у готелях туристами.

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