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9 жовтня • оновлено в 18:42
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Як заощадити в подорожі: названі ефективні способи

1.6т Читати матеріал російською

Туристи розповіли про найефективніші способи зробити подорож дешевшою. Так, наприклад, економити дозволяє оплата готелю одразу після бронювання, а не під час заселення.

Експерти опитали більше тисячі мандрівників, повідомляє OneTwoTrip.

Як заощадити в подорожі: названі ефективні способи
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Якщо оплачувати готель одразу після бронювання, іноді вдається виграти за рахунок коливань курсу валюти. Про це знають 65% мандрівників, і у 48% із них виходить у такий спосіб зняти номер дешевше.

Як заощадити в подорожі: названі ефективні способи

pexels.com

Авіаквитки іноді вигідно купувати у вівторок: у середу авіакомпанії й агентства коректують ціни з урахуванням зміни курсу валют, і, якщо він росте, квитки автоматично дорожчають.

Досвідчені мандрівники часто бронюють готелі з можливістю безкоштовного скасування, а потім стежать за вартістю. Як тільки вона знижується, вони бронюють номер уже за вигідною ціною.

Як заощадити в подорожі: названі ефективні способи

pexels.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше був складений рейтинг найдешевших для життя міст, де перші місця посіли пакистанські Равалпінді і Карачі.

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