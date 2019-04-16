Як виглядав Нотр-Дам де Парі зсередини до пожежі: фото

У понеділок, 15 квітня, у соборі Паризької Богоматері у Франції спалахнула пожежа. Вогонь змогли згасити лише через 9 годин. Причину загоряння пов'язують із ремонтними роботами.

Пожежа знищила шпиль, годинник і дах споруди, а також перекриття, які датувалися XII століттям. OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити, як виглядав зсередини собор Паризької Богоматері до пожежі.

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Конструкцію знаменитого собору вдалося врятувати. Усередині будівля також сильно постраждала.

Як раніше писав OBOZREVATEL, загасити пожежу в соборі Паризької Богоматері не вдавалося протягом кількох годин, оскільки його не можна було заливати великою кількістю води. Перепад температур міг призвести до руйнування каменю, з якого побудована церква.

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