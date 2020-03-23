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23 березня • оновлено в 15:12
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Як вирушити в круїз під час карантину: австралійці здивували прикладом

1.2т
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Австралійська пара, яка не змогла вирушити в круїзну подорож через пандемію коронавірусу, зімітувала її у себе вдома.

Так, 74-річні Норма та Дейв одягнули халати, поставили в кімнаті шезлонги та почали насолоджуватися морськими краєвидами за допомогою великого телевізора. Щоб домогтися більшої схожості з відпусткою, вони доповнили свій образ сонячними окулярами та взяли в руки по келиху вина. Відповідними знімками у своїх соціальних мережах поділилася донька австралійців, повідомляє The Sun.

Як вирушити в круїз під час карантину: австралійці здивували прикладом

Фото: thesun.co.uk

"Круїз скасований? Немає проблем!" – підписала вона публікацію.

Як вирушити в круїз під час карантину: австралійці здивували прикладом

Фото: thesun.co.uk

Як вирушити в круїз під час карантину: австралійці здивували прикладом

Фото: thesun.co.uk

Зазначається, що подружня пара забронювала десятиденний круїз по островах Тихого океану, щоб відсвяткувати 53-ю річницю весілля. Однак через пандемію їхні плани зірвалися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше був складений список речей, необхідних у подорожі під час пандемії коронавірусу.

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Автор
Крістіна Долматова
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