Як вирушити в круїз під час карантину: австралійці здивували прикладом

Австралійська пара, яка не змогла вирушити в круїзну подорож через пандемію коронавірусу, зімітувала її у себе вдома.

Так, 74-річні Норма та Дейв одягнули халати, поставили в кімнаті шезлонги та почали насолоджуватися морськими краєвидами за допомогою великого телевізора. Щоб домогтися більшої схожості з відпусткою, вони доповнили свій образ сонячними окулярами та взяли в руки по келиху вина. Відповідними знімками у своїх соціальних мережах поділилася донька австралійців, повідомляє The Sun.

Фото: thesun.co.uk

"Круїз скасований? Немає проблем!" – підписала вона публікацію.

Фото: thesun.co.uk

Фото: thesun.co.uk

Зазначається, що подружня пара забронювала десятиденний круїз по островах Тихого океану, щоб відсвяткувати 53-ю річницю весілля. Однак через пандемію їхні плани зірвалися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше був складений список речей, необхідних у подорожі під час пандемії коронавірусу.

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