Як провести оксамитовий сезон: кращі ідеї

Літо є найпопулярнішим сезоном для відпусток. Спекотні дні, практично гаряча вода та теплі ночі змушують популярні курорти наповнюватися туристами. Знайти вільний номер в готелі з кожним днем стає складніше, а ціни зростають у декілька разів. Для тих, кого такий порядок речей не влаштовує існує, так званий, оксамитовий сезон, який починається у вересні і закінчується в жовтні.

Оксамитовим його назвали через м'які погодні умови, які ідеально підходять тим, хто погано переносить спеку. Температура повітря не перевищує 30°С, а вечори та ночі стають по осінньому прохолодними. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися топ-5 варіантів для відпустки у вересні і жовтні.

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Баден під Віднем, Австрія

Невелике затишне місто в якому розміщений один з найпопулярніших кліматичних термальних курортів з гарячими сірчаними джерелами, розташовано всього в 26 км від Відня, на висоті 220-250 метрів над рівнем моря.

Через географічне розташування тут середземноморський клімат і досить велика кількість сонячних днів в році.

Це містечко ідеально підійде для тих, хто хоче провести свою відпустку в тиші і спокої. Тут туриста зустрінуть провулки з будинками і віллами в стилі Бідермаєр, велика пішохідна зона і затишні ресторани.

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Що подивитися: в кінці вересня в Бадені під Віднем проходить свято збору винограду. На протязі декількох тижнів туристи зможуть прогулятися по виноградниках і побувати у винних льохах. На вулицях міста гратимуть духові оркестри, будуть проходити ярмарки та різноманітні заходи, пов'язані з вином і виноробством.

Ціна: проживання в цьому місті на 7 днів на двох обійдеться мінімум в $516.

Гамбург, Німеччина

Гамбург - друге за величиною місто Німеччини. Воно розташоване на берегах річки Ельба. Також місто є найбільшим портом і центром європейської торгівлі ще з часів Ганзейського союзу.

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Погодні умови Гамбурга обумовлені впливом Північного моря. Протягом усього року в місті зберігається помірний клімат з коротким, але теплим літом. Середня температура повітря в цей період не перевищує +25°C.

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Що подивитися: в середині вересня тут проходить карнавал культур світу. Безліч туристів з усього світу приїжджають, щоб насолодитися живою музикою, національними танцями і кухнею. Також в рамках заходу пройде книжковий ярмарок і виставка-ярмарок ремесел.

Ціна: проживання в цьому місті на 7 днів на двох обійдеться мінімум в $292.

Барселона, Іспанія

У вересні в Барселоні спадає спека, характерна для липня-серпня, але море при цьому залишається по-літньому теплим. Під час оксамитового сезону завдяки середземноморському клімату погода дозволяє і загоряти, і ходити на екскурсії і просто здійснювати неспішні прогулянки.

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Середня температура повітря у вересні тут становить +26°С, середня температура води +23°С. Ще одним приємним бонусом буде невелика кількість туристів в цей час.

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Що подивитися: в кінці вересня в Барселоні проходь Фієста Ла Мерсе. Це свято було створено на честь покровительки міста – святої Діви ла Мерсе. Найбільш яскравими подіями фієсти є парад велетнів (гігантських ляльок), нічний хід вогнедишних драконів, чортів та іншої нечисті вулицями готичного кварталу, карнавал. Завершується свято піротехнічним фестивалем у "співаючих" фонтанів.

Ціна: проживання в цьому місті на 7 днів на двох обійдеться мінімум в $245.

Кейптаун, ПАР

Південно-Африканська Республіка - країна, де можна відпочивати на кращих курортах та спостерігати хижих звірів на сафарі, відправитися в похід, рибалити або дегустувати незвичайні страви африканської кухні.

Кейптаун розташовано на південному заході країни на узбережжі Атлантичного океану, недалеко від Мису Доброї Надії. Середня температура повітря тут +17.8°C, а вода прогрівається всього до +14.3°C. Але, не дивлячись на те, що погода не літня в цьому місті кожен турист знайде чим зайнятися.

Найбільш вдалим варіантом буде оренда автомобіля і невелика подорож по ЮАР.

Що подивитися: однією з найяскравіших подій в році в ПАР - це свято цвітіння, яке відбувається в бантустані Намакваленд. Він розташований в 300 км на північ від Кейптауна. З середини серпня ця місцевість покривається килимом з диких квітів.

Ціна: проживання в Кейптауні на 7 днів на двох обійдеться мінімум $119.

Лімассол, Кіпр

Під час оксамитового сезону на Кіпрі погода не дуже відрізняється від літньої, тому це місце ідеально підійде тим, хто любить відпочивати на пляжі і купатися в теплому морі. Температура повітря вдень сягає +30°C, а води +23°C. Лімассол заснований в візантійські часи. На захід від нього знаходиться британська суверенна база Акротірі.

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Туристів у вересні на Кіпрі завжди багато. Пляжі Кіпру нагороджені Блакитним прапором Євросоюзу за екологічну чистоту та інфраструктуру, а більшість з них - муніципальні.

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Що подивитися: щорічний винний фестиваль в Лімассолі, який проводиться з 1961 року і триває близько 10 днів. Це торжество присвячено богу виноробства Діонісу і богині любові і краси Афродіті. Тут, купивши келих для вина, можна продегустувати всі представлені вина, перекусити, послухати пісні і подивитися виступи творчих колективів.

Ціна: проживання в Лімассолі на 7 днів на двох обійдеться мінімум в $190.

Як раніше писав OBOZREVATEL, влада Анталії (Туреччина) розглядають питання введення в місті туристичного податку. Мер турецького курорту Муххітін Бечек виступив з такою ініціативою, відсилаючи до подібної практики в інших країнах. За його словами, щороку в Анталії відпочивають близько 15 мільйонів туристів, однак коштів на підтримку інфраструктури катастрофічно не вистачає.

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