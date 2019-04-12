Як не платити за багаж в літаку: знайдений спосіб заощадити

Пасажирка авіакомпанії Thomas Cook Airlines Наталі Вінн знайшла незвичайний спосіб заощадити на подорожі. Коли її зупинили перед посадкою на рейс заявивши, що її валіза важить більше норми провезення ручної поклажі, дівчина одягла на себе половину речей з багажу.

Таким чином вона заощадила більше 100 доларів. Про це повідомляє The Sun.

Пасажирку попросили зареєструвати її валізу як повноцінний багаж і доплатити за нього 118 доларів. Тоді дівчина відкрила його і одягла на себе сім суконь, дві пари взуття, двоє шорт, спідницю і кардиган.

"Єдиний, хто був незадоволений тим, що відбувається, - жінка на стійці реєстрації. Але вона все одно дозволила мені пройти в літак", - поділилася Вінн.

За словами дівчини, коли вона зайшла в літак в такому вигляді, інші пасажири сміялися над нею, а деякі навіть пропонували упакувати її речі в свій багаж. Співробітники Thomas Cook оцінили винахідливість дівчини і порівняли її вчинок з одним з епізодів популярного в 90-х серіалу "Друзі". У цьому епізоді Джої надів на себе весь гардероб Чендлера з помсти.

Як раніше писав OBOZREVATEL, експерти назвали кращі авіакомпанії світу. Лідером рейтингу визнана сінгапурська авіакомпанія Singapore Airlines. На другому рядку рейтингу — Qatar Airways. У п'ятірку кращих увійшли EVA Air, Emirates і Japan Airlines.

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