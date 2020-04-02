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2 квітня • оновлено в 16:03
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Як коронавірус вплине на світовий туризм: фахівці дали відповідь

2.1т
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Президент Американської асоціації подорожей Роджер Доу заявив, що пандемія коронавірусу значно вплине на майбутнє туризму.

Про це повідомляє Forbes. Так, фахівець заявив, що в першу чергу, може настати криза у сфері онлайн-замовлень по всьому світу. До речі, він зазначив, що компанія Expedia вже зазнає серйозних збитків через низький попит.

Як коронавірус вплине на світовий туризм: фахівці дали відповідь

Фото: biletik.aero

"Якщо роботодавці будуть змушені скорочувати штат, невідомо, коли робочі місця знову з'являться і чи з'являться взагалі", – заявив Доу.

При цьому в більш вигідному становищі, на думку, Доу можуть опинитися приватні організації з оренди житла, на кшталт Airbnb. Адже в реаліях пандемії, люди з більшою ймовірністю оберуть приватне житло, ніж готель.

Як коронавірус вплине на світовий туризм: фахівці дали відповідь

Фото: freepik.com

Фахівець також додав, що, ймовірно, коронавірус негативно позначиться і на круїзних компаніях. Причиною стануть підвищений ризик поширення інфекцій та технологія викидів.

Як коронавірус вплине на світовий туризм: фахівці дали відповідь

Фото: forbes.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Всесвітнього економічного форуму Булут Багчі розповів, скільки грошей втратила світова індустрія туризму через коронавірус.

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Автор
Крістіна Долматова
Тема
Коронавірус
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    Вилікувалися: 13. Померли: 20.

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