Як коронавірус вплине на світовий туризм: фахівці дали відповідь

Президент Американської асоціації подорожей Роджер Доу заявив, що пандемія коронавірусу значно вплине на майбутнє туризму.
Про це повідомляє Forbes. Так, фахівець заявив, що в першу чергу, може настати криза у сфері онлайн-замовлень по всьому світу. До речі, він зазначив, що компанія Expedia вже зазнає серйозних збитків через низький попит.
Фото: biletik.aero
"Якщо роботодавці будуть змушені скорочувати штат, невідомо, коли робочі місця знову з'являться і чи з'являться взагалі", – заявив Доу.
При цьому в більш вигідному становищі, на думку, Доу можуть опинитися приватні організації з оренди житла, на кшталт Airbnb. Адже в реаліях пандемії, люди з більшою ймовірністю оберуть приватне житло, ніж готель.
Фото: freepik.com
Фахівець також додав, що, ймовірно, коронавірус негативно позначиться і на круїзних компаніях. Причиною стануть підвищений ризик поширення інфекцій та технологія викидів.
Фото: forbes.com
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Всесвітнього економічного форуму Булут Багчі розповів, скільки грошей втратила світова індустрія туризму через коронавірус.
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