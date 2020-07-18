Wizzair скасував рейси з Києва до Будапешта через коронавірус

Лоукост скасував рейси з Києва в Будапешт до 16 серпня. Facebook Wizz Air

Угорський лоукостер Wizzair тимчасово припинив польоти з Києва до Будапешта з 17 липня по 16 серпня.

Про це повідомили в оперативному зведенні РНБО України. Причиною такого рішення названо "стрімке поширення коронавірусу в Україні".

Офіційної заяви компанії або підтвердження цієї інформації поки немає.

Однак на сайті Wizzair дійсно неможливо купити квитки на рейс Київ-Будапешт до 17 серпня.

Найближчий рейс із Києва в Будапешт - 17 серпня (Скриншот сайту Wizzair)

Як повідомляв OBOZREVATEL, угорський лоукост Wizz Air 1 липня відкрив другу в Україні базу – в міжнародному аеропорту "Львів" імені Данила Галицького.