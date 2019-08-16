"Всі були в жаху!" П'яний турист влаштував "брудний" дебош у літаку

П'яний турист влаштував скандал із бортпровідниками на літаку авіакомпанії Ryanair, після чого спробував відкрити аварійні двері та запаскудив салон.

За даними The Sun, враженнями про пекельну подорожі поділився 47-річний Алан Уайлд, який прямував із Манчестера на Тенеріфе із дівчиною та 11-річним пасинком.

Ryanair pixabay

"Ми чули шум ще перед посадкою в літак. Цей хлопець лаяв бортпровідників на повний голос, і навіть мій пасинок зазначив, наскільки він п'яний. Він велів бортпровідникам піти геть і поводився образливо і голосно. Але співробітники авіакомпанії не зупинили його на вході в літак", – поділився він.

За словами очевидця, несамовитий пасажир пройшов проходом лайнера і звалився на крісло біля аварійного виходу. Він був надмірно п'яний, що викликало обурення інших туристів. Пасажири попросили співробітників компанії зробити щось, тому що бешкетник навіть не був у змозі пристебнути ремінь безпеки.

П'яний турист заблювал літак The Sun

"Якщо ви знайомі з умовами посадки біля аварійного виходу, то ви пам'ятаєте, що основна вимога – контролювати все, що відбувається. Але бортпровідникам було все одно. Вони сказали, що впораються з ситуацією, тому ми заспокоїлися", – додав Уайлд.

Проте, через півгодини п'яного пасажира почало нудити прямо на себе і на підлогу, а стюардеси нічого не робили.

п'яний турист The Sun

"Ви можете уявити собі запах? Я побачив, як відчинилися його сумка. Він випив три чверті пляшки віскі. Екіпаж залишив його покритим блювотою ще на 20 хвилин. Він не міг самостійно впоратися, тому допомогти намагався друг. Потім він сів, плюнув на підлогу і повис на двері запасного виходу. Це було жахливо. Всі сиділи там і думали: "Що відбувається?" Всі було налякані. Переліт тривалістю в 4,5 години був схожий на 12-годинний. Всі були в жаху", – додав пасажир.

Він також розповів, що після посадки лайнера екіпаж ще 20 хвилин допомагав п'яному чоловіку вийти, а іншим довелося чекати бешкетника в автобусі на нестерпній спеці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно на Мадагаскарі 19-річна британка випала з літака під час польоту. Поліція не виключає, що дівчина зробила це навмисно.

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