Врятована українською парою собака стала зіркою Instagram

Українська родина врятувала безпритульну собаку в Індії з вулиці, не підозрюючи, що дала притулок майбутній зірці.
Так, вони назвали її Чапаті в честь індійського хліба. Собаку почали брати із собою у подорожі й викладати її знімки в Instagram. Крім того, господарі описали історію порятунку собаки-мандрівниці.
"Це була ніч великих змін у моєму житті. Декілька годин тому я була нікому не потрібна. Я не пам'ятаю, коли втратила свою сім'ю, але я була одна на вулиці Кочі й умирала", — йдеться у пості від імені Чапаті.
It was the night of great changes in my life . A few hours ago I was nameless. I do not remember when I lost my family , but this day I was alone in the streets of Kochi , left on a meter height pedestal to die. I was starving, overheated and dehydrated. I was scared and could not already stay on my feet . I was weeping for help ... 🐾 Day 1 🐾
Зазначимо, що тепер у Чапаті майже 30 тисяч шанувальників. Також пес уже побував у 15 країнах світу.
Чапаті
Фото: instagram/travelingchapati
Чапаті
Фото: instagram/travelingchapati
Чапаті
Фото: instagram/travelingchapati
Чапаті
Фото: instagram/travelingchapati
Чапаті
Фото: instagram/travelingchapati
Чапаті
Фото: instagram/travelingchapati
Чапаті
Фото: instagram/travelingchapati
Чапаті
Фото: instagram/travelingchapati
Чапаті
Фото: instagram/travelingchapati
Як повідомляв OBOZREVATEL, бенгальська кішечка на ім'я Енджел Бенгал, підкорила серця користувачів мережі своїми милими знімками. Фото кішки публікуються у соцмережі Instagram.