Врятована українською парою собака стала зіркою Instagram

Українська родина врятувала безпритульну собаку в Індії з вулиці, не підозрюючи, що дала притулок майбутній зірці.

Так, вони назвали її Чапаті в честь індійського хліба. Собаку почали брати із собою у подорожі й викладати її знімки в Instagram. Крім того, господарі описали історію порятунку собаки-мандрівниці.

"Це була ніч великих змін у моєму житті. Декілька годин тому я була нікому не потрібна. Я не пам'ятаю, коли втратила свою сім'ю, але я була одна на вулиці Кочі й умирала", — йдеться у пості від імені Чапаті.

Зазначимо, що тепер у Чапаті майже 30 тисяч шанувальників. Також пес уже побував у 15 країнах світу.

Чапаті Фото: instagram/travelingchapati

Чапаті Фото: instagram/travelingchapati

Чапаті Фото: instagram/travelingchapati

Чапаті Фото: instagram/travelingchapati

Чапаті Фото: instagram/travelingchapati

Чапаті Фото: instagram/travelingchapati

Чапаті Фото: instagram/travelingchapati

Чапаті Фото: instagram/travelingchapati

Чапаті Фото: instagram/travelingchapati

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