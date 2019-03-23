Висіли кілька годин: в Росії на канатній дорозі трапилася НП із туристами

На популярному російському гірськолижному курорті в Шерегеше в Кемеровській області 23 березня зупинилася канатна дорога, через що 38 осіб кілька годин провисіли в повітрі.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, рятувальники спускали туристів по одному ще три години (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"З невідомих поки причин зупинилася канатна дорога. Близько 11:00 (6:00 Київ) на місце прибули рятувальники і за допомогою спеціального гірського спорядження стали по одному спускати людей на землю", — розповів РІА "Новости" представник Кемеровської обласної служби порятунку.

"Висимо більше години. Ніхто нас не рятує. А чого пісні немає? "Врагу не сдается (мову оригіналу сбережено)", — проспівав автор відео.

Інформації про постраждалих немає. Фахівці з'ясовуватимуть причину екстреної зупинки. А туристам пообіцяли компенсацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії 8 грудня на іншому курорті туристи застрягли на канатній дорозі. Це трапилося в горах поблизу курортного селища Домбай в Карачаєво-Черкесії.

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