Випала у вікно: 1,5-річна дитина загинула на круїзному лайнері

У Пуерто-Ріко під час подорожі загинула 1,5-річна дівчинка Хлоя Віганд з Америки, випавши з вікна 11 поверху круїзного лайнера Royal Caribbean.

Видання Business Insider повідомляє з посиланням на адвоката, який представляє родину загиблої дівчинки, що дід упустив дитину у відчинене вікно, хоча воно мало бути зачиненим.

Уточнюється, що чоловік поставив дівчинку на дерев'яні перила на дитячому ігровому майданчику. Дитина любила бити по склу під час хокейних ігор, в яких брали участь старші брати в Індіані. У зв'язку з цим дідусь хотів дозволити зробити такий маневр на лайнері, однак розвага виявилася фатальною.

Відкрите вікно на лайнері dailymail

"По суті, дідусь підняв її та поставив на перила, де він припускав, що є скло, тому що воно прозоре. Але виявилося, що скла не було", – розповів адвокат.

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У компанії Royal Caribbean відмовилися від коментарів, хоча раніше написали, що глибоко засмучені й висловлюють співчуття щодо смерті дівчинки.

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"Ми глибоко засмучені трагічним інцидентом. Ми допоможемо родині будь-якими засобами", – відзначили в заяві.

Сім'я дитини звинувачує екіпаж круїзного лайнера в тому, що вікно було залишене відчиненим в ігровій зоні для дітей. За словами адвоката, там не було жодного попереджувального знаку.

Хлоя була в тижневому Карибському круїзі з батьками, старшим братом, бабусею і дідусем. Її батько – поліцейський із Саут-Бенда (штат Індіана). Це була перша ніч сім'ї на кораблі. Трагедія трапилася 7 липня. Ведеться слідство.

Royal Caribbean dailymail

Висота, з якої впала дівчинка dailymail

Маршрут круїзного лайнера dailymail

Дівчинка, яка розбилася на смерть, на грі dailymail

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 липня в Херсонській області мати впустила однорічну дитину в підвал, у результаті чого дівчинка померла.

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