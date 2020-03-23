Винайшли робота-санітара: стало відомо, як будуть дезінфікувати літаки

У авіакомпаній з'явився незвичайний спосіб дезінфікувати салони літаків. Так, фахівці однієї з популярних компаній винайшли машину Germfalcon, яка зможе знищувати бактерії.

Germfalcon буде очищати салони за допомогою ультрафіолетових променів, пише "Рамблер".

pexels.com

Ультрафіолет використовується в лікарнях для дезінфекції повітря, води і поверхонь. Цей спосіб боротьби з вірусами і мікробами вкрай ефективний. Поки апарат ще не з'явився в розпорядженні всіх авіакомпаній.

Творці робота-санітара пообіцяли, що Germfalcon допоможе авіакомпаніям знищити патогенну мікрофлору на всіх лайнерах.

pexels.com

Як раніше писав OBOZREVATEL, складений список речей, необхідних у подорожі під час пандемії коронавіруса. Так, в першу чергу потрібно запастися рідким антибактеріальним засобом для рук з вмістом спирту не менше 60 відсотків – в такому випадку він може служити альтернативою частого миття рук з милом.

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