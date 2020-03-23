Головна Новини
23 березня • оновлено в 21:18
МоваЯзык
Головна Блоги
Турция Туреччина Египет Єгипет Кипр Кіпр Хорватия Хорватія Болгария Болгарія Греция Греція Черногория Чорногорія Италия Італія Франция Франція Испания Іспанія Польша Польща

/ Новини

Винайшли робота-санітара: стало відомо, як будуть дезінфікувати літаки

1.1т
Читати матеріал російською

У авіакомпаній з'явився незвичайний спосіб дезінфікувати салони літаків. Так, фахівці однієї з популярних компаній винайшли машину Germfalcon, яка зможе знищувати бактерії.

Germfalcon буде очищати салони за допомогою ультрафіолетових променів, пише "Рамблер".

Винайшли робота-санітара: стало відомо, як будуть дезінфікувати літаки

pexels.com

Ультрафіолет використовується в лікарнях для дезінфекції повітря, води і поверхонь. Цей спосіб боротьби з вірусами і мікробами вкрай ефективний. Поки апарат ще не з'явився в розпорядженні всіх авіакомпаній.

Творці робота-санітара пообіцяли, що Germfalcon допоможе авіакомпаніям знищити патогенну мікрофлору на всіх лайнерах.

Винайшли робота-санітара: стало відомо, як будуть дезінфікувати літаки

pexels.com

Як раніше писав OBOZREVATEL, складений список речей, необхідних у подорожі під час пандемії коронавіруса. Так, в першу чергу потрібно запастися рідким антибактеріальним засобом для рук з вмістом спирту не менше 60 відсотків – в такому випадку він може служити альтернативою частого миття рук з милом.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Travel Новини

Пошук авіаквитків

Новини подорожей

Топпублікації

Топблоги