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Викупався і помер: в Ізраїлі загадково загинув турист із Росії

2.5тЧитати матеріал російською

Турист із Росії загадково загинув в Ізраїлі, коли пішов купатися вночі в Середземному морі.

Рятувальники дістали чоловіка з води і доставили його в лікарню, пише "РИА Новости" з посиланням на місцевих правоохоронців.

Викупався і помер: в Ізраїлі загадково загинув турист із Росії
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У медичному закладі зазначили, що коли туриста привезли в лікарню, він перебував у важкому стані. Медикам не вдалося врятувати туриста. Точна причина смерті не повідомляється. У посольстві Росії в Ізраїлі перевіряють інформацію про те, що трапилося.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у Таїланді загинув російський турист. Чоловік вирішив самостійно поїхати на мотоциклі на одну з місцевих гір і не впорався з керуванням.

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