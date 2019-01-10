Відпустка в спекотних країнах: названо лайфхаки для подорожі

Поїздки в теплі краї в зимову пору року треба планувати заздалегідь і з розумом, щоб не піддавати себе різним ризикам.

Про лайфхаки для відпустки в спекотних країнах, зокрема в Індії, йдеться в блозі доктора медичних наук, професора і дерматовенеролога вищої міри Тетяни Святенко, опублікованому на OBOZREVATEL.

"Плануйте поїздку в сухий (без дощів) і максимально неспекотний сезон. Тоді у вас не буде складної акліматизації. Зробіть щеплення від гепатиту А мінімум за два тижні до поїздки і не економте на медичній страховці", – розповіла вона.

Святенко порадила заздалегідь домовитися зі знайомим лікарем про можливу консультацію онлайн. Взяти з собою 6-10 пар дешевих бежевих шкарпеток, які можна викинути.

Манікюр / педикюр доктор медичних наук порадила робити за 3-4 дні до поїздки. А вечорами після душу змащувати стопи протигрибковим гелем. Крім того, в Індію з собою не треба брати сукні, шорти, спідниці, майки та туфлі на підборах. Жінкам краще підготувати вільні штани і довгі туніки.

Індія planeta-best

Також врятують кілька тонких кольорових шарфів, під якими можна сховатися від сонця і москітів. А під час спілкування з місцевими краще повторювати жести під час вітання, посміхатися, спостерігати за реакцією при спробі зробити фото.

Професор порекомендувала взяти з собою туфлі-"мильниці" або мокасини, але ніяк не в'єтнамки і шльопанці. А на вулицю не забувати брати з собою пляшку антисептика і серветки.

"Беріть з собою бутильовану воду, не економте на ній і не пийте нічого, крім неї. Але не купуйте воду на вулиці або ринку", – розповіла вона.

Ринок в Індії PlanetofHotels

З їжі в Індії краще знайти дорогий ресторан, або зовсім відмовитися від покупки продуктів. Замовляти потрібно максимально пропарене і просмажене блюдо, а столові прилади протирати антисептиком. Від фрешів і соків теж краще відмовитися.

Перед поїздкою професор також радить ретельно підібрати косметичку, тому що в сухий сезон дуже пересихає шкіра: зволожуючу маску, легкий живильний крем, бальзам для губ і сонцезахисні окуляри.

Індія planeta-best

Відмовитися від відвідування перукарень та покупки парфумерії. Склад аптечки: протиалергічні, антисептики, пластирі, протиблювотне, фталазол, ферменти, сорбенти, альфа нормікс (при отруєнні), контрикал (від гострого панкреатиту), антибіотик широкого спектру азитроміцин, ацикловір (противірусний крем), шприц, бинт, маски, бахіли, жарознижувальне, анальгетики, стероїдний крем, антимикотик, гель з антибіотиком, а також ліки від хронічних захворювань. Не забути фумігатор і репеленти.

В Індії немає пішохідних переходів, тому обережно переходити дорогу. Не провокувати людей і тварин.

"І найголовніша порада, куди б ви не їхали – поважайте країну і людей. Це ви до них приїхали, а не навпаки", – підсумувала вона.

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