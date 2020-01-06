Відпочити, як президент Зеленський: топ-3 курортів Оману

Президент України Володимир Зеленський на новорічні та різдвяні свята вирушив у 5-зірковий готель на березі Оману.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про найпопулярніші курорти цієї країни.

Оман

Оман - держава в Передній Азії, на південному-сході Аравійського півострова. Межує з Саудівською Аравією, Об'єднаними Арабськими Еміратами та Єменом. Омивається водами Аравійського моря та Оманської затоки.

Нізва

Місто Нізва є одним з найпопулярніших курортів країни. Воно розташоване в 174 км від Маската і раніше було столицею Оману, його головним економічним і торговим центром. Зараз це величезне місто-оазис з пальм, що розкинулося на 8 км. Нізва знаменита своєю старовинною фортецею-фортом.

Нізва

З Маската в Нізву щодня відправляється два туристичних автобуса. Час в дорозі - близько 2 годин.

Нізва

Салала

Салала - друге за величиною місто Оману. Воно вважається столицею південного регіону країни. Тут у туристів є можливість вивчити побут місцевих жителів, побувати на археологічних розкопках південного району країни, кокосових і бананових плантаціях.

У Салалу найзручніше прибути внутрішнім рейсом. Інший варіант - 12-годинна подорож зі столиці на туристичному автобусі.

Сухар

Сухар - історична батьківщина Синдбада-мореплавця. Місто розташоване в 230 км від столиці. Колись воно, також як і Нізва, було столицею країни. Це місце приваблює туристів своєю фортецею, ринками з рукоділлям і приємним кліматом. Щодня з Маскати в Сухар відправляються 4 туристичних автобуса. Час в дорозі - близько 2,5 годин.

Сухар

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