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8 квітня • оновлено в 06:35
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Відпочинок в Туреччині стане дешевшим для туристів після карантину: подробиці

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Турецька влада не вводитиме податок на проживання в готелях до листопада 2020 року через ситуацію з коронавірусом.

Таким чином в країні планують відновити потоки мандрівників після скасування обмежень і відкриття кордонів. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган в інтерв'ю порталу Emlak365.

Відпочинок в Туреччині стане дешевшим для туристів після карантину: подробиці

Фото: mart-travel.kz

"Уряд розробив в рамках боротьби з коронавірусом "дорожню карту", відповідно до якої передбачено кроки з економічної підтримки бізнесу і громадян в цей складний період вимушеної бездіяльності. Зокрема, до листопада переноситься введення податку на проживання в готелях", – сказав він.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні з 6 квітня набуває чинності низка новацій від Кабміну, які підсилюють карантинні обмеження для запобігання поширенню коронавірусу.

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Автор
Крістіна Долматова
Теми
Коронавірус відпочинок
Місце
Туреччина
Тег
карантин
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Гоша Злой
Гоша Злой
их это вряд ли спасет... скидки будут в 70% точно
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