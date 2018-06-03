Відпочинок-2018: скільки коштують путівки в дитячий табір

Українцям, які в літній сезон захочуть відправити своїх дітей на відпочинок до літнього табору, доведеться розщедритися на суму близько 10 тис. грн.

Про це в ефірі ObozTV розповіла експерт в сфері дитячого відпочинку Валентина Горбинко.

За її словами, середня тривалість відпочинку зараз становить 14 діб, на цей термін стали орієнтуватися більшість дитячих таборів.

"Якщо забезпечувати правильні умови перебування і харчування, то середня путівка повинна коштувати близько 9-10 тис. грн. Якщо путівка коштує дешевше 7 тис. грн, є два варіанти - або дуже хороша база, яка не вимагає сильних вкладень, і вони оптимізують вартість путівки за рахунок власних ресурсів, або база дуже слабка, і в її розвиток просто не вкладають гроші", - повідомила Горбинко.

Як зазначила експерт, путівка може доходити і до тисячі доларів, "але тоді питання в іншому - наскільки ці гроші виправдані".

"Але в будь-якому випадку, є табори, які варті цих грошей", - додала вона.

Як повідомляв ObozTV, раніше президент Асоціації лідерів турбізнесу України Олександр Новиковський розповів, у скільки обійдеться українцям вікенд в Європі з авіаперельотом.