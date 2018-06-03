Відомий телеведучий дав поради мандрівникам-початківцям

Ведучий популярної програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров дав кілька порад мандрівникам-початківцям.

В інтерв'ю OBOZREVATEL, він рекомендує туристам користуватися лоукостами, а квитки на літак купувати за півроку або навіть за рік до поїздки, щоб заощадити гроші.

"Я всім рекомендую максимально відчувати на собі безвіз… Купуйте (квитки) в будь-яку країну нехай навіть на пару днів, на вихідні. З метою економії, знімайте не готель, а кімнату в квартирі, і ви отримаєте особливий кайф, бо господар квартири зможе розповісти багато цікавого, підкаже, як куди дістатися, що подивитися. Так ви отримаєте максимум емоцій", - розповів телеведучий.

Також Дмитро Комаров радить відвідати Індію.

"Якщо говорити про екзотику, мій найдешевший варіант її побачити – це поїхати в Індію. Ці враження не забудуться ніколи – це я вам гарантую. Це оптимальний вибір і для мільйонерів, і для тих, хто хоче подорожувати практично безкоштовно", - додав він .

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