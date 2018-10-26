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Відчували навіть країни-сусіди: у Греції стався потужний землетрус

15.6тЧитати матеріал російською

У ніч на 26 жовтня поблизу узбережжя Греції, яке користується популярністю у туристів із усього світу, стався потужний землетрус магнітудою 6,8.

Як пише Channel News Asia, відчувалися підземні вібрації навіть у сусідніх країнах.

Відчували навіть країни-сусіди: у Греції стався потужний землетрус

Фото: grekomania.ru

"Епіцентр землетрусу був у Іонічному морі, приблизно за 124 км на північний захід від Патри на Пелопоннесі, на глибині приблизно 16 кілометрів", — зазначили фахівці.

Разом із жителями і гостями Греції землетрус відчувався у Лівії, Італії, Греції, Албанії, Болгарії та Мальті. При цьому повідомлень про збитки або жертв не надходило, троє людей звернулися у лікарню. Двоє із них отримали легкі травми.

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Пізніше ЗМІ також повідомили про пошкодження місцевого монастиря 15 століття у районі Строфейдса.

Фахівці опублікували у мережі карти поширення підземних вібрацій. На них позначено епіцентр землетрусу.

Відчували навіть країни-сусіди: у Греції стався потужний землетрус

Фото: facebook.com/severeweatherEU

Відчували навіть країни-сусіди: у Греції стався потужний землетрус

Фото: facebook.com/severeweatherEU

В YouTube очевидці землетрусу почали публікувати перші відео із власних будинків.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, найдавніше місто планети запровадив унікальну послугу для туристів, яка допоможе мандрівникам уникати черг, отримувати знижки та безкоштовно користуватися громадським транспортом.

Місце
Греція
Об'єкти
туризмПодорожі Європоюподорожіновини
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- Справедливость
- Справедливость
Фашистские кацапы бы на этом месте запели: А где доказательства, что видео эффект с шатающими люстрами был подстроен "америкосами" :-) ?
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