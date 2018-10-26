Відчували навіть країни-сусіди: у Греції стався потужний землетрус

У ніч на 26 жовтня поблизу узбережжя Греції, яке користується популярністю у туристів із усього світу, стався потужний землетрус магнітудою 6,8.

Як пише Channel News Asia, відчувалися підземні вібрації навіть у сусідніх країнах.

Фото: grekomania.ru

"Епіцентр землетрусу був у Іонічному морі, приблизно за 124 км на північний захід від Патри на Пелопоннесі, на глибині приблизно 16 кілометрів", — зазначили фахівці.

Разом із жителями і гостями Греції землетрус відчувався у Лівії, Італії, Греції, Албанії, Болгарії та Мальті. При цьому повідомлень про збитки або жертв не надходило, троє людей звернулися у лікарню. Двоє із них отримали легкі травми.

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Пізніше ЗМІ також повідомили про пошкодження місцевого монастиря 15 століття у районі Строфейдса.

Фахівці опублікували у мережі карти поширення підземних вібрацій. На них позначено епіцентр землетрусу.

Фото: facebook.com/severeweatherEU

Фото: facebook.com/severeweatherEU

В YouTube очевидці землетрусу почали публікувати перші відео із власних будинків.

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