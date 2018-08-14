Величезна столиця в Азії зникає під водою: фото міста, що гине

У столиці Індонезії Джакарті проживає понад 10 мільйонів осіб. Цей мегаполіс - одне з міст, які тонуть з найбільшою швидкістю.

Дослідники попереджають, що до 2050 року цілі райони Джакарти можуть зникнути під водою, пише BBC.

Джакарта pixabay.com

Джакарта побудована на болотистих ґрунтах. Поруч із містом - Яванське море, а через столицю протікають 13 річок. Тож не дивно, що у Джакарті часто трапляються повені. Але ситуація погіршується щороку, і місто фактично зникає з лиця землі.

"До 2050 року 95% Північної Джакарти опиниться під водою", - стверджує Хері Андреас із Бандунгського технологічного інституту.

Рівень води у Північній Джакарті піднімається на 25 см щороку bbc.com

Північна Джакарта по суті вже тоне. Рівень води піднявся на 2,5 м за останні 10 років і в деяких районах мегаполісу продовжує зростати на 25 см на рік. Практично половина міста зараз знаходиться нижче рівня моря.

По всьому місту будують дамби bbc.com

Північна Джакарта історично була портовим містом, зараз тут розташований один з найжвавіших портів Індонезії Танджунг Пріок.

Грунтові води

В багатьох будинках вода стоїть на перших поверхах bbc.com

Зараз в околицях порту живе близько 2 мільйонів осіб. Багатьом з них доводиться щороку ремонтувати свої будинки - через зростання рівня води тріщини в них з'являються одна за одною. Але все це мало турбує забудовників. Розкішні апартаменти продовжують зводитися у Джакарті, незважаючи на всі ризики.

У Західній Джакарті земля просідає на 15 см на рік, у східній частині міста - на 10 см.

Частково затоплення міста пояснюється викачуванням ґрунтових вод, які використовуються для пиття і в побуті. Водопровідна вода в місті або недоступна в більшості районів, або малопридатна до вживання. Тому люди бурять власні свердловини.

Практично всі жителі Джакарти використовують ґрунтові води, зменшення рівня яких призводить до просідання ґрунту bbc.com/GETTY IMAGES

Коли ґрунтові води відкачують, ґрунт починає просідати, рівень землі знижується.

За словами Хері Андреаса, жителі відкачують більше ґрунтових вод, ніж їм потрібно. А самі жителі говорять про те, що влада не в змозі забезпечити їхні потреби у воді.

Як виправити ситуацію?

Індонезійська влада розраховує, що 32-кілометрова зовнішня морська стіна із 17-а штучними островами, яка будується навколо Джакарти, допоможе врятувати місто від затоплення. Проект коштує 40 мільярдів доларів і реалізується за підтримки урядів Голландії та Південної Кореї.

Президент Індонезії Джоко Відодо каже, що на очищення річок Джакарти потрібні довгі роки bbc.com/BIRO PERS SETPRES

В рамках проекту буде створена штучна лагуна, в якій рівень води можна буде знижувати.

Однак у 2017 року неурядові організації Голландії виступили з доповіддю, в якій ставиться під сумнів ефективність цього проекту. В документі йдеться про те, що стіна і лагуна зможуть лише на деякий час зупинити затоплення, забезпечивши Джакарті не більше 20-30 років фори.

Єдиним варіантом порятунку автори доповіді називають повну заборону на відкачування ґрунтових вод і перехід на використання води з інших джерел.

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