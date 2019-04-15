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Вчені спростували популярний міф про Стародавній Єгипет

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Вчені Альбертського університету в Канаді вивчили останки давньої єгиптянки, знайдені в некрополі Мендеса в 1970-х роках та дізналися, що вона володіла "чоловічою" професією і виготовляла побутові предмети з папірусу. Раніше вважалося, що жінки не займалися такими заняттями.

Дослідники проаналізували зуби жінки, що жила більше чотирьох тисяч років тому (2181-2055 роки до нашої ери), за допомогою електронної мікроскопії та мікрографії. Про це повідомляє видання Lenta.

Вчені спростували популярний міф про Стародавній Єгипет

Вони виявили ознаки зносу 16 з 24 зубів. На верхній щелепі були виявлені сліди руйнування в формі клина, а на інших чотирнадцяти помічено стирання. Подібне зношування характерно для ремісників, які зубами розкусували рослинний матеріал.

Вчені спростували популярний міф про Стародавній Єгипет

Раніше вважалося, що жінки Стародавнього Єгипту могли володіти лише сім'ю професіями. Вони були жрицями в храмах богинь, співачками, танцівницями, музикантами, плакальницями, ткачихами і повитухами.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Єгипті знайдено стародавнє поховання з 40 муміями, 10 з яких - тіла дітей. Археологи виявили висічене в камені некрополь в пустельній провінції Мінья, на південь від Каїра. За словами вчених, поховання в хорошому стані і відносяться до раннього римського або навіть візантійського періоду.

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