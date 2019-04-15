Вчені спростували популярний міф про Стародавній Єгипет

Вчені Альбертського університету в Канаді вивчили останки давньої єгиптянки, знайдені в некрополі Мендеса в 1970-х роках та дізналися, що вона володіла "чоловічою" професією і виготовляла побутові предмети з папірусу. Раніше вважалося, що жінки не займалися такими заняттями.

Дослідники проаналізували зуби жінки, що жила більше чотирьох тисяч років тому (2181-2055 роки до нашої ери), за допомогою електронної мікроскопії та мікрографії. Про це повідомляє видання Lenta.

Вони виявили ознаки зносу 16 з 24 зубів. На верхній щелепі були виявлені сліди руйнування в формі клина, а на інших чотирнадцяти помічено стирання. Подібне зношування характерно для ремісників, які зубами розкусували рослинний матеріал.

Раніше вважалося, що жінки Стародавнього Єгипту могли володіти лише сім'ю професіями. Вони були жрицями в храмах богинь, співачками, танцівницями, музикантами, плакальницями, ткачихами і повитухами.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Єгипті знайдено стародавнє поховання з 40 муміями, 10 з яких - тіла дітей. Археологи виявили висічене в камені некрополь в пустельній провінції Мінья, на південь від Каїра. За словами вчених, поховання в хорошому стані і відносяться до раннього римського або навіть візантійського періоду.

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