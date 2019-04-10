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Вчені озвучили страшну долю курортів в Альпах

1.2тЧитати матеріал російською

Популярні гірськолижні курорти та гірські громади знаходяться під загрозою. Глобальне потепління призведе до масового зникнення льодовиків уже в найближчі десятиліття.

Як відзначили вчені, цей процес незворотній. Навіть в разі різкого скорочення викидів парникових газів, частина льодовиків в Альпах, все одно зникне, пише Independent.

Вчені озвучили страшну долю курортів в Альпах

Фото: dailymail.co.uk

За словами фахівців, не врятує вже ситуацію навіть різка увага до цього питання з боку урядів. Якщо країни світу почнуть вживати невідкладних заходів для припинення потепління, половина з 4000 льодовиків, що охоплюють Альпи, до середини століття все одно зникнуть. До 2100 року ця цифра виросте до двох третин. У той же момент вчені підкреслили, що льодовики Альп зникнуть вже до кінця століття, якщо викиди продовжать рости такими ж темпами.

Як результат, постраждають мешканці прилеглих регіонів, відвідувачі курортів. Зникнення льодовиків стане потужним ударом по навколишньому середовищу, для якої льодовики служать життєво важливими резервуарами води.

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Втрата цих ділянок льоду може ще більше відчуватися в гірських хребтах в інших частинах світу, включаючи гірські країни Південної Америки, де дефіцит води є реальною загрозою.

Як писав раніше OBOZREVATEL, американський ботанік Джоан Чорі знайшла спосіб вирішити проблему голоду і примхливості клімату на планеті. Жінка стала лауреатом щорічної премії в галузі наук про життя завдяки дослідженню, якому присвятила останні 30 років свого життя - пошуку нових способів підвищити врожайність і стійкість рослин.

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Тема
Глобальне потепління
Тег
потепління
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