В Україні заборонили польоти авіаперевізнику: що відомо

В Україні призупинено дію сертифіката на авіаперельоти вантажного перевізника "Європа Ейр".

Про це повідомляє прес-центр Державної авіаційної служби з посиланням на наказ від 26 липня, оприлюднений на сайті.

"Наказом Державної авіаційної служби України від 26 липня 2019 року № 961 припинено з 00 годин 00 хвилин (UTC) 27 липня 2019 року дію Сертифіката експлуатанта Товариства з обмеженою "ЄВРОПА ЕЙР" № UK 046", – сказано в повідомленні.

авіаперельоти pixabay

За даними відомства, відповідний наказ прийнято на підставі рішення постійно діючої Комісії з питань сертифікації експлуатантів, організацій з технічного обслуговування і підтримання льотної придатності, розробників та виробників авіаційної техніки, навчальних закладів з підготовки льотного складу в Україні, льотного і технічного персоналу.

ТОВ "Європа Ейр" зареєстровано на фізичну особу в Києві. У 2016 році авіакомпанія подала заявку на виконання авіаперевезень у 188 країнах, включаючи Україну. Остання планова перевірка була в червні 2019 року.

Air Europa wikipedia

Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні тимчасово позбавили права на авіаперельоти через порушення за частиною рівня безпеки авіакомпанію YanAir ("ЯнЕйр").

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