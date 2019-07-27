Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги
Турция Туреччина Египет Єгипет Кипр Кіпр Хорватия Хорватія Болгария Болгарія Греция Греція Черногория Чорногорія Италия Італія Франция Франція Испания Іспанія Польша Польща

/ Новини

В Україні заборонили польоти авіаперевізнику: що відомо

1.5т Читати матеріал російською

В Україні призупинено дію сертифіката на авіаперельоти вантажного перевізника "Європа Ейр".

Про це повідомляє прес-центр Державної авіаційної служби з посиланням на наказ від 26 липня, оприлюднений на сайті.

"Наказом Державної авіаційної служби України від 26 липня 2019 року № 961 припинено з 00 годин 00 хвилин (UTC) 27 липня 2019 року дію Сертифіката експлуатанта Товариства з обмеженою "ЄВРОПА ЕЙР" № UK 046", – сказано в повідомленні.

авіаперельоти

авіаперельоти

pixabay

За даними відомства, відповідний наказ прийнято на підставі рішення постійно діючої Комісії з питань сертифікації експлуатантів, організацій з технічного обслуговування і підтримання льотної придатності, розробників та виробників авіаційної техніки, навчальних закладів з підготовки льотного складу в Україні, льотного і технічного персоналу.

Новини
Скасовано сотні рейсів: у найбільшому аеропорту Європи застрягли тисячі туристів

ТОВ "Європа Ейр" зареєстровано на фізичну особу в Києві. У 2016 році авіакомпанія подала заявку на виконання авіаперевезень у 188 країнах, включаючи Україну. Остання планова перевірка була в червні 2019 року.

Air Europa

Air Europa

wikipedia

Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні тимчасово позбавили права на авіаперельоти через порушення за частиною рівня безпеки авіакомпанію YanAir ("ЯнЕйр").

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
0
Смішно
2
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Хай лани широкополі і Дніпро і кручі, стануть вам поперек горла москалі їб@чі !
Хай лани широкополі і Дніпро і кручі, стануть вам поперек горла москалі їб@чі !
"SkyUp", "Європа ЕЙР"... Нова влада прибирає конкурентів "МАУ"?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel