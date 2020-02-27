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29 лютого • оновлено в 01:53
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В сети выяснили, чем больше всего бесят попутчики в перелете

8.4т
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В соцсетях пользователи составили целый список поступков, которые больше всего раздражают в путешествиях, когда речь идет об авиаперелетах.

Перечень обнародовали на Reddit, передает Lenta.ru.

В самолете пассажиров, в частности, бесит слишком резкий запах парфюмов от соседа или другие неприятные запахи, вроде грязных носков.

Также раздражение вызывают чужие дети, которые шумят и стучат по спинке переднего кресла.

В сети выяснили, чем больше всего бесят попутчики в перелете

pixabay.com

Особое место в списке ненависти отведено тем, кто аплодирует в самолете при посадке.

Недовольство попутчиков также вызывают те, кто толпится перед проходом на посадку или вскакивает раньше времени в салоне, торопясь выйти первым.

Кроме того, пользователи возмущались пассажирам, который начинают перебирать ручную кладь непосредственно перед взвешиванием багажа, чтобы избежать доплат.

Удобные и дешевые авиаперелеты легко найти на aviasales.ua.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

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