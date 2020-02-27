В сети выяснили, чем больше всего бесят попутчики в перелете

В соцсетях пользователи составили целый список поступков, которые больше всего раздражают в путешествиях, когда речь идет об авиаперелетах.
Перечень обнародовали на Reddit, передает Lenta.ru.
В самолете пассажиров, в частности, бесит слишком резкий запах парфюмов от соседа или другие неприятные запахи, вроде грязных носков.
Также раздражение вызывают чужие дети, которые шумят и стучат по спинке переднего кресла.
pixabay.com
Особое место в списке ненависти отведено тем, кто аплодирует в самолете при посадке.
Недовольство попутчиков также вызывают те, кто толпится перед проходом на посадку или вскакивает раньше времени в салоне, торопясь выйти первым.
Кроме того, пользователи возмущались пассажирам, который начинают перебирать ручную кладь непосредственно перед взвешиванием багажа, чтобы избежать доплат.
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