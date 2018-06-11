В мережу потрапили фото альпійського міста, яке не можна знімати

Влада швейцарського Бергюн, який знаходиться в Альпах, недавно прийняли рішення заборонити фотографувати місто.
За новим законом, за кожен знімок цього гірського поселення фотограф повинен заплатити штраф у розмірі $5.
Законопроект був розроблений для того, щоб казкові пейзажі міста не будили в людях таке страшне почуття, як заздрість.
У підбірці зібрані фотографії, які були викладені в Instagram після сплати штрафу або ще до 2017 року, коли ці штрафи не були введені.
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