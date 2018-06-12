В Лондон за 700 грн: українка розповіла про дешеві подорожі по Європі

Українка Ольга Менько, яка вже рік живе в Кракові, розповіла про дешеві перельоти з Польщі в європейські міста.

"Коли я вперше приїхала в Польщу, у мене було трохи вільного часу, і з цікавості я вирішила дізнатися, скільки коштує подорож Європою. Виявилося, можна злітати в Лондон і повернутися за мою місячну стипендію. Тоді це було 700 гривень. Сказати, що я була в шоці, це не сказати нічого", - розповіла Ольга Менько в інтерв'ю OBOZREVATEL.

За словами дівчини, крім дешевих авіаквитків, в Польщі є можливість зручно подорожувати автобусом і поїздом.

"Часто з'являються дешеві квитки на різні напрямки. Просто важливо планувати подорож заздалегідь. Таким чином я вже з'їздила в Угорщину, Австрію, Чехію та Італію. Дивовижне відчуття, коли летиш на літаку в Мілан, а дорога коштує дешевше, ніж в сусідню Україну", - підкреслила українка.

Будапешт instagram.com / olgamenko

Будапешт instagram.com / olgamenko

місто Брно в Чехії instagram.com / olgamenko

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